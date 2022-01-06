北高雄某完全中學國中部的陳姓男老師對學生管教不當，甚至會罵學生「豬頭」、「賤」等，人本基金會6日質疑陳老師的教育資格，希望校方能正視此問題，不要再縱容這類老師。高雄市教育局說，已要求校方組成調查小組，並依法進行查處。

人本基金會說，陳老師已經任教十幾年，但他不時辱罵學生，包含「白癡」「父母都沒在教」「比狗還不如」等，甚至體罰學生，假借訓練體能之名，要求學生每周要跑15圈操場。

陳老師共教4個班的英文，曾經在防疫期間，要求4個班級近百名學生一起擠在同一間教室罰站，連走道都擠滿了學生。校方調查屬實後，卻謹記申誡1支，人本基金會質疑陳老師的教學資格，希望校方可以汰除這類不適任的老師。

教育局表示，在去年10月中旬接獲民眾匿名反映，指這所完全中學國中部老師疑涉不當管教情事後，立即請校方依法進行查處，經學校向相關人員調查後，該名老師確有輔導管教行為失當，於是依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」核予教師申誡1次之處分。

教育局並同時責成校方應持續觀察教師後續之教學及班級經營情況，以避免再次發生類似事件，危害學生權益。

校方表示，在事發後已經將陳老師調離導師職務與任教班級，校方將依法處理，決不包庇。