林瑞陽和張庭傳出大陸公司涉及傳銷遭查，26億台幣資金遭凍結，全案進入調查階段，社群網站被禁言的兩人，至今無法更新近況，對此，常針對時事評論的網紅廣告小妹，不僅爆料多年前就得知張庭在做傳銷，更合理懷疑夫妻倆隔這麼多年才被「清算」，應該是背後的靠山沒了。

廣告小妹表示林瑞陽多年前帶著張庭去大陸經商，品牌打響名號後，夫妻倆也高調起來，廣告小妹透露曾被老婆外遇的男性粉絲提問：「這種不負責任的配偶將來會不會有報應？」她半嘲諷表示：「他的報應就是變有錢了」，接著透露有女粉絲提及曾去張庭家聽她暢談品牌經營心得及規劃，聽完後第一個反應「就是傳銷」。

至於林瑞陽和張庭為何隔這麼多年才被「清算」，外界大多認為這是要割韭菜，但她反倒認為夫妻倆太過高調到不合理，原本囂張的他們應該是有人罩，如今沒了所以政府便出手了，接著不忘狂酸：「我對羅志祥的同情遠勝過他們」。

對此，網友紛紛回應：「我以前就覺得他們遲早要出事，就看罩他們的人有沒有事，說穿了就是老鼠會呀」、「直銷就是要炫富跟高調啊，這樣才可以給下線有夢，他們套路是對的，錯就錯在沒有趕快把財富轉移而已」、「在大陸才是割了很多下線的韭菜，不是不抓，是當時有人罩」、「他們在創直銷這不是大家都知道的事嗎」。