外型陽剛的重型機車，騎士若是反差的年輕正妹，往往都會吸引更多目光，不過，日本有名金髮美女重機騎士，被節目抖出真實身份其實是50歲中年大叔，當場嚇傻眾人，可吊詭的是，粉絲數不減反增，還收到電子寫真集的拍攝邀約。

日本節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）常在各地搜奇，去年製作單位找上外型甜美、真身卻是中年男的宗谷先生，少了APP濾鏡的修飾，他被打回原型，本尊跟其他男性無異，並坦言喬裝成美女後，照片的點讚數竟破千，因此樂在其中。

宗谷先生之前就被節目曝光是名中年大叔。(圖／翻攝自《月曜から夜ふかし》)

事隔幾個月，該節目近日再度聯繫宗谷先生，宗谷先生表示，因為新冠肺炎的緣故，最近都沒辦法騎車到處跑，只好改拍與美食的合照；被問到上節目之後生活有什麼改變，宗谷先生笑說知名度增加，twitter的粉絲數衝上3萬3千人（截稿前已3.6萬），比之前成長6倍，而且還時不時收到電子寫真集的邀請，他自己都被嚇一跳，但不願多透露拍攝主題。

至於往後的人生規劃，宗谷先生表示自己曾是參加過比賽的健美選手，希望能推出「美女跟肌肉」的特別企劃，果然他脫下外套後，露出結實的手臂肌肉，超Man的模樣跟照片中的正妹臉蛋很難聯想，只能說現在的科技太發達了，連男人都可以透過換臉技術變成美女。