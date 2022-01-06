隨著小晶片（chiplet）技術躍居市場主流，5G通訊、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）全速朝向晶片異質整合趨勢前進，半導體研發實驗室大廠閎康（3587）受惠檢測分析接單轉強，2021年12月合併營收3.39億元創下歷史新高，年度營收達33.61億元續締新猷，而隨著新機台設備到位，閎康對2022年營運逐季創高抱持樂觀看法。

閎康公告2021年12月合併營收月增10.4％達3.39億元，較2020年同期成長7.7％，創下單月營收歷史新高。2021年第四季合併營收季增1.0％達9.14億元，較2020年第四季成長11.2％，改寫季度營收歷史新高。2021年合併營收33.61億元，較2020年成長9.8％，續創年度營收新高紀錄。

閎康表示，現在三大業務受惠於異質整合晶片檢測分析訂單持續湧入，設備利用率維持高檔。小晶片技術將電路分割成獨立晶片塊，高效能晶片使用最先進製程製造，其餘晶片則使用符合經濟效益的製程製造，最後再採用先進封裝技術整合為單晶片。因為不同晶片塊必須是良品（good die）才能做到異質整合，因此檢測分析單量是傳統單晶片的數倍，成為閎康營收成長重要關鍵。