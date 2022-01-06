汎銓科技（6830）公布2021年12月合併營收新台幣1.64億元，再度刷新歷年單月新高記錄，並較前一年同期的1.20億元大幅成長36.95％。累計2021年全年合併營收達14.72億元，亦創歷年新高，較前一年成長32.20％。

汎銓表示，近年公司積極擴大兩岸半導體分析檢測市場布局，戮力衝刺兩岸材料分析（MA）、故障分析（FA）市場占有率，目前分析服務範疇涵蓋第一、二、三類半導體的晶圓代工廠、IDM廠及設備材料商，以及上游IC設計、光罩，下游的封裝、測試、載板、軟板、PCB等產業大廠，由於受惠A世代半導體來臨，5G及電動車、智慧科技物聯網等終端市場需求持續成長，其中全球半導體大廠看好第三代半導體材料使用的氮化鎵（GaN）以及碳化矽（SiC），因其具有高功率、高頻及耐高壓之特性，可大幅提升效率、減少耗電量及縮小體積等多項優勢，使第三代半導體技術應用在各市場蓬勃發展趨勢明確，再加上兩岸包括半導體上、中、下游產業、IC產業等客戶持續推進先進製程升級，進一步堆疊旗下材料分析與故障分析委案需求，皆係創造汎銓12月、2021年全年營收齊創新高之重要關鍵。