聯準會發布的會議紀要顯示該美國央行可能比預期更早升息，周三美股主要指數全面重挫，那斯達克指數更崩跌逾3%，創去年2月以來最大單日跌幅。

根據聯準會發布的去年12月14至15日政策會議紀要，美國央行決策官員認為「非常吃緊」的就業市場和抑制不住的通膨可能讓聯準會不得不提前升息，並開始縮減其持有的整體資產部位，以作為第二個防止經濟暴衝的剎車。

該會議紀要顯示決策官員預期2022年將升息3次，每次調幅為25基點，2023年再升息3次，2024年升息兩次。報告中亦表示聯準會可能提前升息，加息速度可能加快，央行也可能啟動縮表，且縮表速度可能超過前一輪周期。

目前聯準會的資產負債表規模高達8.76兆美元。

在聯準會發布會議紀要後，標普500指數和那斯達克指數隨即加速下探，盤初創下歷史新高的道瓊指數反轉走跌，投資人認為這份會議紀要比他們所擔心的更為鷹派。

周三收盤，道瓊工業平均指數下跌392.54點或1.07%，為36407.11點，為新年開局以來首度收黑。道指盤中一度創下歷史新高。

標準普爾500指數大跌92.96點或1.94%，收在4700.58點，創下自去年11月26日、Omicron變種病毒的消息傳出以來最大單日百分比跌幅。

那斯達克綜合指數重挫522.54點或3.34%，至15100.17點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）急升16.68%，收在19.73點，創下去年12月21日來新高。

大盤全軍覆沒，標普500指數11大類股全面收黑。

科技股指數大跌3.13%，對標普500指數的拖累最大。其他亦具有成長概念的通訊服務股下跌2.94%，非必須消費品類股跌2.64%。

巨型科技股重挫，網飛和谷歌母公司Alphabet均跌逾4%。臉書母公司Meta Platforms和微軟跌逾3%，蘋果下跌2.7%。

同遭瑞銀下修股票評級，Salesforce大跌8.2%，Adobe跌7.1%。

晶片股亦表現疲弱，超微和輝達均下跌約5%。費城半導體指數大跌3.22%。

此前Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps曾表示，投資人「不會寬待估值已高的成長股」，這是防禦型股票和價值股可能跑贏的時候。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，這份會議紀要「比預期更為鷹派」，聯準會非常擔心通膨的跡象，很快就會讓人認為該央行將在2022年大幅收緊政策。

利率持續上揚將增加企業和消費者的借貸成本，進而壓低股票估值乘數，尤其是對科技股和其他成長型股票。近幾日來美國公債殖利持續攀升，即給成長型股票帶來壓力。

羅素2000小型股指數大跌3.3%，亦創下去年11月26日來最大單日跌幅。

此外，對利率敏感的地產股下跌3.22%，創下2021年1月4日來最大單日跌幅。金融股指數繼前一日創下歷史收盤新高後，周三收跌1.25%。