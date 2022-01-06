戴爾（DELL）在今年的CES展上發表了了兩款以Ryze推動的Alienware M15 R7和M17 R5筆電，以及全新XPS 13 Plus筆電！

Alienware是戴爾子公司，主要銷售遊戲用筆記型電腦、桌上型電腦及相關配件，市場定位是高階的遊戲電腦，服務高端消費者。Alienware今年CES展上，也提出未來電競遊戲新概念—Concept Nyx打破時空籓籬。

Concept Nyx突顯出邊際運算的重要，在家即可進行高性能遊戲處理作業，並透過區域網路共享遊戲進度。由於在本地端執行，無須將資料傳輸至遠端伺服器，因此能運用更高的頻寬傳輸、降低延遲並獲得更快反應速度，進而解決包括雲端遊戲這些替代方案的一些缺點。意謂著多人遊戲的延遲能降至幾毫秒，大幅減少當前雲端遊戲系統的傳輸延遲。

舉例而言，如果你在房間用桌機玩《電馭叛客2077》（CyberPunk 2077）探索夜城，這時你的室友也在客廳使用筆電跟平板在《火箭聯盟》（Rocket League）遊戲中激戰。此時，你的表弟也在手機上的《當個創世神》（Minecraft）創造新世界。正要準備晚餐時，你起身下樓前將遊戲控制器交給室友，就可以迅速把《電馭叛客2077》的畫面切換到客廳裡65吋電視上，讓室友在你做菜時能無縫接替你繼續遊戲進度，破關打怪。

Concept Nyx竭力研究如何同時支持4個串流遊戲，在多部裝置間進行智慧切換，以及在遊戲庫中存取從各種平台購買的多種遊戲。Concept Nyx的目標是為玩家提供輕鬆自如的遊戲體驗，如同平時聽音樂、看電視節目與電影一樣。想像一下，玩家只需在各裝置下載一個應用程式就能快速存取所有遊戲，享受更加順暢無縫的電競體驗，不必和家人或室友搶著玩。每個人都能自由自在、暢快淋漓地玩遊戲，再也不需要因為時間而發生爭吵。

而XPS 13 Plus筆記型電腦是戴爾首款搭載第12代 Intel Core 28W處理器的XPS 13機種（前一代為15W），配備更大散熱風扇，在不增加噪音及溫度的情況下，擴大了55%散熱氣流。此外，該款筆電也是首款使用水力發電所製造的XPS筆記型電腦，大大減少了鋁材碳足跡，過精簡步驟、減少表面處理流程與使用材料，從而減少報廢零件和總體碳足跡。全新包裝100%由回收或可再生材料製成，並附有文件，倡導回收利用。