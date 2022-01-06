2022年1月9日為台中市第二選區立委補選投票日，備受政壇關注。藥師林士峰指出，其實這次選舉有五位候選人，但因選舉制度的設計，把民意代表搞得像在選行政首長，這也讓民進黨「非綠即藍」的負面選舉得以持續奏效。此言論引發熱議，網友看法兩極互不相讓。

林士峰5日在臉書發文表示，這次台中第二選區的立法委員補選，其實有五個候選人，但是由於選舉制度的設計，即使是選民意代表，但是卻搞得像選行政首長一樣，最高票的那個獲勝。這種設計不但無法充份的反應民意，更不利小政黨的生存，最後台灣就這樣被藍綠兩個政黨把持空轉。

林士峰分析，民進黨負面選舉能夠持續驟效，就是想把討厭國民黨的人，也都強迫支持民進黨，因為一個選區只有一個人當選，你會擔心國民黨的立法院席次，就只能支持他的最大對手民進黨。故即便藍綠兩黨推出的候選人各有爭議，民進黨仍能將風向導成「支持顏寬恒很丟臉」，並發動綠營支持者去嗆想投顏的人，形成惡性循環。

此文引發熱烈討論，有網友對林士峰的見解相當支持：「你說的很有道理」、「台灣只有藍綠只會越來越亂」、「台灣真的該有第三勢力」；但也有網友持反對意見：「寫一堆，你的重點就是支持顏寬恒」、「我覺得這兩個候選人無法做出選擇才是丟臉」、「講這麼多，你應該要自告奮勇代表民眾黨去中二選區選，讓大家有一個更好的選擇才對」。