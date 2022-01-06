林忠毅(中)再三提醒：「新的一年開始，麥擱被騙阿」!藉由活動灌輸民眾交通安全「行」的觀念。（警方提供）

農曆年關將近，歲末年終尾牙聚會頻繁，民眾提領大筆現金趕辦年貨的機會增加，台中市政府警察局第四分局春社派出所為守護大眾財產，特提醒春酒宴會拒絕酒駕觀念，由暖男封號的警員林忠毅走入南屯區中台社區舉辦犯罪預防宣導，林員國台語雙聲道，逗得現場長者開懷大笑鼓掌叫好。

警方指出，警員林忠毅個性正直、古道熱腸，日前及時搶救民眾生命，榮獲警局頒贈好人好事獎項，對於轄內居民秉持視民如親的心，頗受地方好評。年關將屆，針對50歲以上長者最常見詐騙老梗，不外乎假藉公務機關(警察、檢察官)名義要求交付現金，民眾稍有不察，可能就將白花花鈔票雙手奉送出去。

婆婆媽媽紛紛表示，這場宣導活動印象深刻擱促咪(台)。 林忠毅再三提醒：「新的一年開始，麥擱被騙阿」!藉由這次活動灌輸民眾交通安全「行」的觀念，亦舉了許多長者常遇到的詐騙伎倆，倘遇到不明來電，可透過110報案或165反詐騙專線求證，避免受騙上當。

春社派出所長邱柏昌表示，治安、交通及為民服務是警察執勤的首要任務，民眾遇有警政問題可隨時報警協處，齊心協力預防犯罪打擊不法，居家安全需全民守望相助，透過社區加入建構治安交通安全網，發揮全民治安尖兵功能。