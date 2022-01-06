相機ODM廠佳能(2374)(Ability Enterprise)佈局車用領域，今天宣布與日本自動駕駛Tier IV簽署戰略合作夥伴的備忘錄(MOU)，未來佳能將開始生產及銷售自動駕駛專用車載相機，預計2022年開始對外銷售，隨著轉型成果逐漸顯現，佳能預估，今年車載鏡頭系統產品營收占比將達20%。

佳能啟動轉型，由過去傳統相機模組，轉入智能光學模組，透過多年光學研發經驗，整合機電及核心影像處理等技術基礎，並加入時下最夯之AI及雲端應用，逐步轉型為智能光學模組整合方案公司，其中車用領域為佳能轉型重點之一。

目前佳能在車用產品分兩大塊，一是車內的In-Cabin Camera，包括：DMS&OMS等，另一塊為車用ADAS Camera，包括：FSS/CMS/SSC等，佳能透過與日系企業在光學領域之長期互動關係，所開發之車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證，並將應用於自動駕駛系統(ADAS)中，預期明年上半年相關合作計畫即會正式啟動；至於駕駛監控系統(DMS)部分，此項車輛安全配備隨著ADAS自動化程度加深，兩套系統也將由現行之獨立運作，進入相互串聯之運作。

日本Tier IV是一家致力於使用自動駕駛技術來促進研究開發，進而實現服務的日本新創公司，並開發了世界第一個用於自動駕駛的開源軟體「Autoware」；佳能表示，自2020年開始，Tier IV和佳能企業即在sensing相機領域展開合作，並一直在進行車載測試；迄今為止，只有在車廠OEM、Tier1、Tier2這種汽車產業特有的層級結構中才能取得的車載等級高性能相機，在此次合作的基礎上，雙方將根據未來的產品規格和方向持續的開發，最終將朝車廠(OEM)的量產規格車載相機產品的市場導入為目標，佳能與Tier IV將透過在不限制其應用的情況下，藉由廣泛提供給自動駕駛市場，來努力加速實現Tier IV自動駕駛普及化的願景。

佳能表示，兩家公司一直在共同開發與自動駕駛和先進駕駛輔助系統(ADAS)等相關的車載相機產品，兩家公司共同開發的相機產品，已裝載在Tier IV的自動駕駛車輛上測試，被證實在物體檢測和識別功能方面表現出特別優異的性能，並已作為自動駕駛車輛的標準相機被採用。

隨著自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的需求不斷增長，活用人工智慧(AI)，透過精確的影像識別和計算，為駕駛者提供更多的駕駛信息，提高駕駛的安全性，符合整個汽車行業的需求，佳能負責設計、製造和供應高性能相機產品，並結合Tier IV的自動駕駛系統，為Autoware用戶提供一體化服務，以滿足業界的需求。

佳能表示，透過此次(MOU)簽訂，我們將進一步加強相互合作，加速進一步開發汽車業界所需的高品質車載相機，此外，該產品除可用於自動駕駛和先進駕駛輔助系統(ADAS)領域，還將被活用於機器人和安控等各種應用，並計劃從2022年開始對外進行銷售。