王力宏先前遭前妻李靚蕾狠錘，被控婚內出軌、約砲又召妓，優質偶像形象一夕之間全毀，李靜蕾文筆邏輯理智清晰甚至被網友封神，沒想到數日後風波再起，開始出現為王力宏洗白的聲音，微博上的風向大逆轉，還有人挖出李靚蕾在離婚前曾和一名疑似「男性友人」深夜合照，對方的身分也遭起底。

4日微博上出現自稱是王力宏員工的網友，指出很多人都相信王力宏沒出軌，由於王力宏的下榻飯店都和工作人員住隔壁房，要私約任何人多少會被察覺，且王力宏和Yumi的對話截圖其實是在聊工作，此事也獲得證實，他還表示李靜蕾說不要錢，但協議就是財產對半分割。

自稱王力宏員工的網友發文逆轉風向。(圖/翻攝自微博)

一連串爆料讓微博上的風向瞬變，許多網友認為李靚蕾這些文章會對孩子造成傷害，「只顧自己而已，與她天天拿著為了三個孩子好的言論完全相背」、「妳的三個孩子會長大，妳所做所為，總要付出代價的」，也有人指出李靚蕾婚前就知道王力宏的為人，卻事到如今才翻臉，「妳寫那麼多東西就以為可以掩飾妳的目的？」、「我們都是李拿來敲詐力宏的工具罷了」。

李靚蕾微博近日呈現負面留言。（圖/李靚蕾微博）

微博網友挖出李靚蕾和朱宇豐的合照。(圖/翻攝自微博)

甚至還有網友挖出李靚蕾在去年生日時，在深夜和一名「男子」貼臉合照，這張親密照在微博瘋傳，許多網友狠批李靚蕾同樣不守婦道，然而此說法很快被打臉，照片中的友人為恬妞女兒朱宇豐（原名朱曉彤），儘管朱宇豐出櫃已久，仍無法證明她與李靚蕾有超出友誼以外的感情，在此次風波中意外中槍。