現年62歲的泰國富婆莉娜（Leena Jungjanya），過去曾在2年內頻繁更換14任丈夫，其中還不乏當地男歌手，而且還要求男方必須是25歲的「大鵰小鮮肉」，才能滿足她的性需求。但就在她與14任丈夫分開又撕破臉後，她便開始變得低調也消失在大眾面前，直到近日接受節目邀請，她才透露近期悽慘的現況。

本身職業為律師的莉娜，曾跨足經營化妝品事業，經營自己的品牌「High Society」，使她身價不斷飆漲，還曾三度參選曼谷市長，是當地相當知名的話題人物。而男伴不斷更換的她，還在2017年時上電視公開徵求第9任丈夫，條件必須符合「25歲以下、身高180公分、體重70公斤以下，要有6塊腹肌，每天能床戰28次」，網友一看到後相當驚訝掀起熱議。不過，儘管條件嚴苛，仍吸引超過5萬人報名參加徵選，最後由25歲的小鮮洛蘭希（Rangsee）脫穎而出。

Cư dân mạng dậy sóng vì sự thật về chồng thứ 9 của nữ đại gia Leena Jungjanya.😱https://t.co/eg4CY6X6l0 pic.twitter.com/0z2ApFqq65 — YouTV (@KenhYouTV) March 28, 2017

只不過數周後，莉娜身邊又換成了另一位號稱「20公分巨雕」的陽光型男多姆（Dom），當自己的第12任老公，讓外界看傻眼。而她2019年宣布與第14任丈夫，也就是當地男歌手Tee Gia結婚時，也同樣跌破眾人眼鏡，因為Tee Gia的樣貌平凡，與她前幾任「前夫們」的外型落差很大，莉娜卻表示對方是「30公分巨鵰」讓她性生活相當美滿。然而兩人熱戀沒多久就撕破臉，莉娜出面指控對方偷走她的賓士車，更揚言「若是不還車就告到底」，而事件爆發後莉娜開始趨於低調，不再出現在大眾面前，也沒再公開徵婚。

如今經過兩年的沉澱，2021年底莉娜再度登上節目，坦承自己的財力大不如前，除了先前因選市長、議員而燒掉大部分財產，爆發疫情後她所投資的房地產與其他生意都大受影響使她經濟變的拮据，後來她也發現當時所交的嫩男友也只是為了她的名車和錢財才與她上床，家人更是對她不理不睬，讓她感到相當心寒，也決定不再花錢養小白臉。