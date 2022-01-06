20200705中天新聞 衛生局女員工墜樓前爆遭性侵 人夫遭檢傳喚

新北市衛生局一名女員工2020年7月間墜樓身亡，因女員工生前曾在臉書影射遭前老闆、長照機構廖姓執行長性侵，事後女員工家屬對廖男提出強制性交、恐嚇等告訴。新北地檢署去年2月處分不起訴，高檢署發回再議，檢方5日依涉犯強制性交因而致被害者羞憤自殺及強制罪將廖男起訴。女員工的哥哥發文，披露這段時間替妹妹找證據的心路歷程。

女員工在墜樓6小時前曾在臉書發文指，「他宿醉強暴了我」、「過了好長一段生不如死的日子」，影射遭廖男性侵，檢方去年2月調查認為證據不足，予廖男不起訴處分。高檢署發回再議，檢方重啟調查後，仔細比對女員工的生前臉書發文，及衛生局同事、被害者父母等人證詞後，認為女員工貼文可信，改認定廖男涉嫌強制性交，造成被害者羞忿輕生死亡，將他起訴。

女員工哥哥在臉書發文，指妹妹離開1年半，他仍不斷私下調查，「現實不是電影情節，真相不是想查就能完整地跑出來。然後HAPPY END。」、「還有一張悠遊卡，但其實是隨身碟的不法內容。這些種種串聯起來，很難不去推想後面到底藏了甚麼陰謀。」

女員工哥哥說：「我只是個普通人，一時間突然接收到這些資訊，真的差點把我壓垮。我很害怕，這些真相會不會被黑幕掩蓋，害怕一條生命以死證明清白卻成為社會事件的小小篇幅看過就忘。」。

最後更表示：「這段時間承蒙許多人無私的幫助，終於將此案送進法庭。這次的再議成功，真的很感謝檢察官看到了在隱密犯罪中被害者的無助恐懼的心境。也請大家持續關心，並不要忘記那位女孩」。

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