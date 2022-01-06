國鼎生技(4132)5日召開重訊宣布，研發中的新冠肺炎口服新藥Antroquinonol二期臨床試驗達標，4月將向美國提出緊急授權(EUA)申請，利多消息激勵股價開高走高，盤中一度來到237元，漲逾67%，觸動熔斷機制，暫停交易。

國鼎今日開盤以155.5元、上漲9.9%開出後，股價一路飆漲，盤中最高漲至237元，漲幅67.55%，開盤不到10分鐘即觸及熔斷，櫃買中心也緊急公告表示，國鼎成交均價與前日成交均價差距達50%以上，達本中心暫停交易標準，暫停交易至本日收市，於次一營業日恢復交易。

根據國鼎公布二期試驗結果顯示，主要評估指標中，用藥組病患在第14天、28天後康復率分別達97.9％、100％；而四項次要評估指標中，ICU（重症監護室）重症病人治療時間，用藥組治療時間縮短9.5天、中位數住院時間為4天等評估指標也都達標。