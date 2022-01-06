立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）說「以台灣為名」在立陶宛設立代表處是「錯誤」。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）4日表示「以台灣為名」在立陶宛設立代表處是「錯誤」，引發軒然大波，他昨（5）日發布推文，重申一直都支持立陶宛與「台北」互相設立非外交的貿易辦事處，支持促進雙邊貿易關係。

I have always supported facilitation of economic ties& establishing non-diplomatic trade offices in Lithuania and in #Taipei. 🇱🇹 is a sovereign democratic country that respects international commitments and has a right to develop ties with other countries and regions worldwide. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 5, 2022

立陶宛總統瑙塞達昨日發布推文，他表示，「我一直以來都支持促進經濟關係，以及在立陶宛及台北建立非外交的貿易辦公室。」

他接續說：「立陶宛是主權民主國家，尊重國際承諾，有權利與世界各地其他國家及地區發展關係。」

據立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，瑙塞達4日接受立國當地電台「Žinių Radijas」專訪時即表示，讓台灣以台灣之名在首都維爾紐斯設立代表處是個錯誤，因此引發中國大陸的強烈反應。

他當時說：「我認為不是開設台灣辦公室是錯誤的，而是名稱，並沒有和我協調過。」

「辦事處的名字是關鍵因素，現在嚴重影響我們和中國的關係」，瑙塞達說，「我相信名字是導火線，現在我們要處理後果。」

「已經開始對立陶宛採取非常規措施，我們必須非常積極，並且非常明確向歐盟傳達這是攻擊，對其中一個歐盟國家的施壓。」