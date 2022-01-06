根據《ESPN》記者溫霍斯特6日報導，湖人目前仍在持續找尋可以交易狄安卓喬丹與貝茲摩的對象，目標就是想要趕緊清出球員名額，藉以等待買斷市場出現好手可以招募，不過就算外界謠傳湖人也打算交易韋斯布魯克，可惜當前仍然賣不出去。

「根據我收到線報，由於詹姆斯在中鋒位置表現很優異，加上安東尼戴維斯越來越接近復出，所以湖人可能繼續尋求交易狄安卓喬丹，」溫霍斯特表示，「隨著湖人輪替陣容逐漸確定，貝茲摩也有可能被湖人送走，因為騰出球員名額是湖人所要的。」

另外根據《The Athletic》記者阿米克爆料，湖人在本季開始沒多久，確實有跟其他球隊討論過交易韋斯布魯克的可能性，不過湖人能在今年2月交易截止日前把韋斯布魯克交易出去不太符合現實，因為他的合約金額過高，很難找到匹配的交易。

況且隨著韋斯布魯克才剛結束連續407場出現失誤的紀錄，表現似乎有點回春跡象，湖人也慢慢放棄交易韋斯布魯克的念頭，反正他們最近搶到3連勝，目前20勝19敗暫居西區第7，除非戰績再次出現下滑，否則湖人應該不會再想交易韋斯布魯克。