根據聯準會周三發布的12月14、 15日政策會議紀要，該央行決策官員認為美國就業市場「非常緊缺」且通膨居高不下，因此聯準會或許有必要比預期更早調升利率，並開始縮減持有的整體資產部位，以此作為第二個防止經濟暴衝的剎車。

該會議記錄顯示聯準會官員對通膨持續升高的速度，以及料將一直持續到2022年的全球供應鏈瓶頸，表達一致的擔憂。

至少截至12月中旬，這些擔憂甚至超過了對Omicron變種病毒快速傳播的憂慮。但一些央行決策官員雖認為Omicron變種病毒可能進一步加劇通膨壓力，但不會使美國的經濟復甦之路徹底轉向。

該會議紀要顯示決策官員預期2022年將升息3次，每次調幅為25基點，2023年再升息3次，2024年升息兩次。

但報告亦指出，決策官員大多認為基於他們對經濟、勞動力市場和通膨前景的個人看法，可能有必要比他們先前所預期的更早或更快提高聯邦基金利率。

部分決策官員甚至表示，在開始升息之後，「相對較快地」（relatively soon）開始縮減聯準會資產負債表規模之舉是合適的。根據Law Insider網站的注解，所謂「相對較快地」通常指的是聯準會即將採取行動。這意味著聯準會在升息後不久，就可能啟動縮表，且縮表速度可能超過前一輪周期。

在2015年的前一輪周期裡，聯準會在首次升息後等了兩年才開始縮減資產負債表。

該會議紀要的措辭顯示近幾周來，聯準會在必須採取行動應對通膨高漲方面已經達成深度的共識，不僅將提高借貸成本，也考慮動用第二支槓桿，縮減央行持有之公債和不動產抵押貸款證券（MBS）。

目前聯準會的資產負債表規模高達8.76兆美元，其中大部分是在新冠疫情時期為了保持金融市場穩定並壓低長期利率所積累下來的。

市場立即注意到聯準會的立場變得更為鷹派，根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）FedWatch工具網站的資訊，現在市場認為聯準會在今年3月首次升息的可能性已經升高至70%以上。

再加上聯準會可能即將縮表的前景，美國10年期公債殖利率創下升至2021年4月來新高。華爾街股市則全面重挫，標普500指數跌近2%，以科技股為主的那斯達克指數更慘跌逾3%。