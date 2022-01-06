穿一整天的臭襪子，任誰也沒辦法多聞一秒，一名40歲男子卻覺得穿過的襪子不臭，喪失嗅覺8個月，才被妻子帶到醫院看診，醫師用內視鏡檢查後才發現，對方罹患罕見惡性腫瘤「嗅神經母細胞瘤」，提醒若鼻塞逾1個月未癒，或長期單側鼻塞，恐怕是惡性腫瘤找上門，千萬不可大意。

耳鼻喉頭頸外科醫師吳昭寬在《醫師好辣》節目中表示，感冒、過敏會導致鼻黏膜腫脹，出現鼻塞症狀，但如果症狀久久未癒，恐怕是鼻竇內發炎引發慢性鼻竇炎，或是鼻子內有惡性腫瘤。

吳昭寬分享，曾有一名40歲男子被妻子帶來醫院看診，一開頭就抱怨老公嗅覺有問題，每次下班回家後襪子就亂丟，導致家裡瀰漫鹹魚般的惡臭，但老公竟說沒聞到任何味道，是妻子大驚小怪。

患者自述，小時候他嚴重過敏，導致經常鼻塞、嗅覺變差，不過通常1個月左右就會痊癒，但最近8個月持續鼻塞，症狀不但沒有好轉，還失去嗅覺。

吳昭寬替患者做內視鏡檢查發現，男子右側鼻腔內有一個很大的紅色肉瘤，不停滲血，做了更詳細的切片檢查後，確定紅色肉瘤是惡性腫瘤，且是相當罕見的「嗅神經母細胞瘤」。

吳昭寬解釋，病人聞不到味道，是因為腫瘤過大，不僅長到顱底附近還差點壓迫到眼睛，再晚一點處理恐怕只能將顱底骨頭整塊切除，所幸手術後該病人的腫瘤已完全切除，目前持續進行放射線治療，很快就能恢復健康。

吳昭寬提醒，若單側鼻塞很久且都沒有痊癒，恐怕不是一般過敏或感冒導致，而是有惡性腫瘤找上門，建議有問題就到醫院做檢查，千萬不可大意。