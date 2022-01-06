桃機清潔員群聚案1人住新北 衛生局匡列相關人員採檢 09:522022/01/06 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園機場清潔員群聚案延燒，5日晚間再傳出新增3名確診個案，其中1人住在新北。圖為民眾採檢。 (資料照，陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機昨新增個案1人住新北 新北衛生局已匡列相關人員採檢。（新北市衛生局提供） 桃園機場清潔員群聚案延燒，5日晚間再傳出新增3名確診個案，其中1人住在新北。新北市衛生局表示，該名50餘歲確診清潔人員是跟其他人搭同一班交通車的大夜班值班人員，初步來看足跡多在桃園地區，目前持續疫調採檢中。 新北市衛生局表示，該名清潔人員Ct值33.8，生活較單純，相關接觸者匡列者不多。 據悉，婦人居住地是鄰近桃園的新北市某行政區，不過足跡多在桃園。 桃機群聚再擴大到8人 陳時中證實了：混搭交通車染疫 鄭文燦：信實清潔女工再增1確診 環境採檢都陰性 #桃機 #清潔員 #新北 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北新世代青年分區論壇 新媒體、元宇宙議題贏未來 17:412022/01/05 新消息 機場清潔人員傳再添3確診「都是大夜班」 桃市緊急疫調 19:262022/01/05 生活 桃園忠貞市場休市3天清消 設5採檢站 04:102022/01/05 焦點要聞 桃機群聚嚴重 鄭文燦：91名夜班清潔員分送2集中檢疫所 09:042022/01/06 生活 確診足跡單純 接觸者初步全採陰 04:102022/01/05 焦點要聞 確診者認跨年夜到歌友會 衛生局6日召回金嗓會員採檢 23:022022/01/05 生活 本土＋4 境外＋30 內外夾擊 疫情再現危機 04:102022/01/05 焦點要聞 Omicron進逼社區！專家「桃機會再增確診者」：未來3周是關鍵 08:582022/01/06 生活 確診清潔工連5天到歌友會打工兼搓麻將 800會員急造冊採檢 08:492022/01/06 生活 打開五感探索 新北8步道「微笑山線」6日開放報名 16:102022/01/05 生活 桃機群聚再擴大 陳時中：春節專案考驗才開始 04:102022/01/06 財經要聞 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 直擊金噪歌友會最新採檢畫面 會員驚呼：嚇都嚇死了 - 生活 確診桃機清潔員連5天報到！金嗓歌友會跨年一張照片曝光 網傻：完了 - 生活 門診多人有呼吸道症狀 醫喊不妙：Omicron症狀很像感冒 - 生活 桃機爆清潔員群聚 7人確診！總經理發痛心長文 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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