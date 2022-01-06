桃機昨新增個案1人住新北 新北衛生局已匡列相關人員採檢。（新北市衛生局提供）

桃園機場清潔員群聚案延燒，5日晚間再傳出新增3名確診個案，其中1人住在新北。新北市衛生局表示，該名50餘歲確診清潔人員是跟其他人搭同一班交通車的大夜班值班人員，初步來看足跡多在桃園地區，目前持續疫調採檢中。

新北市衛生局表示，該名清潔人員Ct值33.8，生活較單純，相關接觸者匡列者不多。

據悉，婦人居住地是鄰近桃園的新北市某行政區，不過足跡多在桃園。