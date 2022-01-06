「雞排妹」鄭家純去年底捲入「龍龍之亂」，她原本力挺龍龍，但不久後態度大轉批評龍龍利用公司同仁的善良，並代替經紀人宣布與龍龍解約。有著E級上圍火辣身材的她，昨(5日)晚間在臉書曬出一張深夜限定的辣照，分享戒吃消夜、戒喝酒後的成果，可見下半身只穿著丁字褲的她沒有一絲贅肉，性感曲線引來網友虧：「為女性留一點活路啊⋯⋯」。

鄭家純外型甜美又擁有魔鬼身材，敢說敢言的她也常在網上和粉絲互動，因此得到一票網友支持，先前她曬出全肉色的肉胎裝，引來正反兩極評價，有網友酸：「真的完全不美～創意點在哪？」、「恥力真的強大」，引來她發文反擊：「我覺得對肉胎衣沒有幽默感的人，生活應該過得很緊繃，你們辛苦了。」

鄭家純先前捲入龍龍之亂。（圖／翻攝自鄭家純臉書；翻攝自ili.cheng IG）

上月蕾宏婚變風波爆發，王力宏原本封口，最後忍無可忍在隔離期間發表聲明，卻引來網友噓聲，其中他強調認識李靚蕾時，台日混血的她當時還是日本名字「西村美智子」，引來大陸網友質疑是想藉由中日矛盾讓外界對李靚蕾貼上負面標籤，對此，李靚蕾強調：「日本的名字是我小時候有用過，後來決定不再用，因為我的生長和日本沒有連結，且父親離開了我們家庭讓我有不好的回憶」，而鄭家純當時也為李靚蕾抱不平，直言：「單親家庭長大的小孩，會看得懂這個動作有多麼不善良。」

昨晚，鄭家純再度分享近況，寫下：「我也想每天喝啤酒、吃鹹酥雞再來個燒仙草，看（比基尼）線沒壓肉就知道0液化，飲食控制+打針+LPG+消水腫的成果」，而照片中她穿著粉色丁字褲，纖瘦腰身和翹臀大腿曲線令人想入非非，引來網友回應：「為目標而努力」、「皮膚真的很美，連女人都會很羨慕啊」、「確定沒有修圖，太完美了」、「你這是：十分耕耘、一分收穫，天曉得你背負多少自制和不懈，Respect」。

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