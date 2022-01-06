開源自動駕駛先驅Tier IV，Inc.與佳能企業（2374）今日宣布簽署戰略合作夥伴的備忘錄（MOU），將開始生產和銷售主要用於自動駕駛的最高品質的車載相機。佳能企業表示，由兩家公司共同開發的相機產品，已裝載在Tier IV的自動駕駛車輛上測試，除可應用於自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）領域，亦可擴及機器人和安控等相關應用，新品計劃從2022年開始對外進行銷售。

自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的需求不斷增長，相準此商機，佳能和Tier IV宣布展開合作，料佳能企業負責設計、製造和供應高性能相機產品，再結合Tier IV的自動駕駛系統，為Autoware用戶提供一體化服務，佳能表示，通過此次（MOU）的簽訂，雙方將進一步加強相互合作，加速進一步開發汽車業界所需的高品質車載相機。

據悉早在2020年，Tier IV和佳能企業即在sensing相機領域展開合作，並一直在進行車載測試。佳能指出，在此次合作的基礎上，雙方將根據未來的產品規格和方向持續的開發，最終將朝車廠（OEM）的量產規格車載相機產品的市場導入為目標。

佳能強調，迄今為止，只有在車廠OEM、Tier1、Tier2這種汽車產業特有的層級結構中才能取得車載等級高性能相機，未來雙方將在不限制其應用的情況下，藉由廣泛提供給自動駕駛市場，來加速實現Tier IV自動駕駛普及化的願景。

佳能進一步強調，今後兩公司共同開發的產品，將由兩公司進行產品評價（測試）後廣泛提供。關於共同開發產品樣品供應的時間及量產時期，將在準備就緒後於近期公佈。

Tier IV總部位於日本愛知縣名古屋，為一致力於使用自動駕駛技術，來促進研究開發，進而實現服務的日本新創公司，並開發了世界第一個用於自動駕駛的開源開放式軟體「Autoware」。而總部位於台灣的佳能專門從事相機的代工製造，並自2018年開始計畫進軍汽車市場，除Tier IV外，佳能目前也正與數家Tier1合作，共同開發車載相機。

隨著自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的需求不斷增長，活用人工智慧（AI），透過精確的影像識別和計算，為駕駛者提供更多的駕駛信息，提高駕駛的安全性，符合整個汽車行業的需求。在此情勢中，佳能企業負責設計、製造和供應高性能相機產品，並結合Tier IV的自動駕駛系統，為Autoware用戶提供一體化服務，以滿足業界的需求。