NVIDIA於CES線上演講中宣布多項最新消息，包含推出超過160款搭載GeForce RTX 30系列GPU的筆記型電腦、新款遊戲、應用範圍擴大的Omniverse平台、更多裝置加入GeForce NOW平台，以及採用NVIDIA DRIVE Orin打造的自動駕駛卡車平台。

NVIDIA於CES大會宣布推出搭載GeForce RTX的全新筆記型電腦，以及採用NVIDIA人工智慧（AI）平台的自動駕駛車，並透過三星電視，擴大GeForce NOW雲端遊戲平台的生態圈，讓更多用戶能夠享受到繪圖與AI的強大力量。

這場在CES大會前所舉行的線上演講，展現了透過NVIDIA技術加速的次世代遊戲、打造虛擬世界的全新工具，以及搭載AI技術的車輛。

NVIDIA消費級產品部門資深副總裁Jeff Fisher表示，光線追蹤與AI將定義次世代的內容。Fisher宣布市場上將推出超過160款採用RTX 30系列GPU的輕薄型筆電，包含許多行動裝置設計的選擇。這些筆電將為全球逐漸改使用便攜PC的30億名遊戲玩家和數千萬名內容創作者提供服務。

許多系統將搭載全新GeForce RTX 3080 Ti筆電GPU，這NVIDIA首次將旗艦級的80 Ti GPU用於筆電上。其搭載有史以來筆電上最快的16GB GDDR6記憶體，效能表現較桌上型電腦TITAN RTX更為亮眼，售價自2499美元起。

而GeForce RTX 3070 Ti筆電GPU將帶來更多亮點，其為我們成長最快之GPU類別中的最新成員，能以100FPS及1440p像素解析度的設定值來驅動顯示器，售價自1499美元起。

搭載新款GPU的筆電將於2月1日上市，其帶來第四代Max-Q技術，這種系統設計方法能夠打造出最輕薄且安靜的電競筆電。最新的Max-Q技術採用AI技術來最佳化平衡GPU／CPU的功耗、電池放電、影像畫質和畫面速率。採用Max-Q技術的筆電在提升效能的同時，還能提供多達70％的電池壽命。

在CES上的另一個熱門話題自動駕駛車和卡車方面，NVIDIA宣布將有更多公司採用其開放式DRIVE Hyperion平台，該平台中的高效能電腦及感測器架構，可滿足全自動駕駛車在安全方面的要求。

Volvo旗下Polestar等電動車製造商，以及包括蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、R汽車及智己汽車等中國的電動車公司，皆採用DRIVE Hyperion。

NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁暨總經理Ali Kani表示，經過長期使用，在無線更新功能的輔助下，這些新款的電動車會變得愈來愈好。這些公司可以透過軟體驅動的嶄新商業模式中獲益。