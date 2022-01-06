今年元旦起勞工基本薪資調漲為25250元，一名網友發文說，朋友在某連鎖餐飲業工作，2021年受疫情影響，自5月起月薪調為36000元，其中底薪是33000元，加上3000元的勞健保補助，結果今年老闆再度調薪，先將底薪改為25250元，然後列出各式津貼補助，但最後加總也才33500元，比起去年少了2500元。引起網友討論，台灣真的是鬼島，薪水越領越低。

一名網友昨深夜在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，朋友在某間連鎖加盟餐飲業工作，受到疫情影響，老闆要求員工「共體時艱」，因此2021年5月至12月期間將每個月的薪水改為36000元（底薪33000＋勞健保補助3000）。

該網友指出，業者接著將月薪換算成時薪，結果每小時的薪水僅156.86元，比規定的160元還少。然後業者再以156.86元的時薪制，乘以朋友上班總時數187小時，加上全勤2000元的獎金，稱對方以時薪制來算，最高只能領到31350元，因此領月薪絕對比較划算。

該網友接著說，2022年朋友的公司再度調薪，從公告內容中可見，老闆將每月底薪改為25250元，加班費每月1550元，職務津貼1700元，勞健保補助3000元，全勤加給2000元，就算全部的津貼、加班費都拿到手，最後也只有33500元可以領，比起去年硬生生少了2500元。

貼文引起網友討論，「這就是台灣鬼島」、「扯爆了」、「比上不足，比下有餘，台灣各行業總有規避勞基法的僱主」、「太誇張了，這樣不管怎麼算，一天都領不到1500元」、「很多中小企業都這樣！多一分沒有，少一分算得清清楚楚，勞工局死規則定在那裡，一堆慣老闆就在那邊玩『猜猜我怎麼給』」。

而原PO老闆超複雜的薪資計算方式，讓不少網友看得暈頭轉向，也讓許多人吐槽，把月薪除以上班時數算時薪真的會笑死人，數學老師看到可能都要哭了，哪有人這樣算的？而且一下月薪制、一下時薪制，又拿兩者比來比去，眞的不知道在幹嘛。