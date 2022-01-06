公平會1992年1月27日成立，2022年已邁入第30個年頭。30年來一步一腳印，公平會不斷透過倡議公平交易理念與嚴正執法，維護市場競爭秩序，營造優質經營環境。

公平會表示，為迎接30週年的到來，並讓各界更加認識公平會，建置了「公平三十交易磐石」網站（www.ftc30.tw），邀請民眾一起瞭解公平會成長的歷程，並可在2022年1月10日至2月22日間參加「公平─30有禮」線上有獎徵答活動，只要觀看「維護市場正義！公平會在做什麼？」影片並瀏覽網站相關資訊，就可以在正確答題後，取得抽獎資格，有機會抽中電動機車、自行車、飛輪車、智慧AI電鍋、超市或超商禮券等豐富獎品。

公平會進一步表示，在傳統紙本文宣及實體宣導活動外，為強化數位電子化宣傳成效，特別舉辦線上有獎徵答活動，歡迎大家踴躍參加，並期待在參加有獎徵答過程中，增進民眾對公平會業務職掌及主管法規的理解，進而維護自身權益，也一起為建立自由公平競爭的環境盡一份心力。