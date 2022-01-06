台中第二選區立委補選倒數3天，民進黨陣營鎖住捷運藍線正英站、坪頂站設站議題猛攻，前市長林佳龍上午更到龍井區台灣大道、遊園北路口拜票，強調爭取坪頂站起死回生。國民黨文傳會副主委鄭照新則在臉書發文，抨擊坪頂站在林佳龍時代根本未提過，台中市議會副議長顏莉敏則是兩站都爭取。

林佳龍在民進黨籍市議員江肇國、蔡耀頡及張家銨陪同下，一早站在台灣大道及遊園北路口、坪頂站爭取設站地點向過往民眾拜票，他表示，東海別墅到弘光科大距離約4公里，原先就有預留站，預計可服務坪頂站區約2萬4000人，捷運路線選擇影響台中未來百年發展，呼籲民眾共同搶救坪頂站。

林佳龍說，他在擔任台中市長時，藍線可行性研究經行政院核定，具備環評與地方公聽會的程序，但盧市府未經相同程序變更路線，坪頂站更在顏家的影響下消失了；包括B8正英站及B5沙鹿火車站附近路線也都更改，已影響捷運藍線及鐵路高架化共站問題，更使得工程預算、時程增加。

鄭照新則透過臉書反擊，他指出，林佳龍講的好像是正英站取代了坪頂站，這根本是天大的謊言，因在林佳龍擔任市長任內，藍線規畫沒有正英站、也沒有坪頂站，林明明兩個都沒爭取，怎麼還有臉出來說他任內都沒想過的站點。

鄭照新還說，顏莉敏在2021年3月就有爭取坪頂站的紀錄，而民進黨候選人林靜儀則在選前3天才突然想到，這段時間她到底在選什麼？民進黨為了選舉要犧牲正英站，反觀顏莉敏兩個都爭取。