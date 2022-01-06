台中第二選區立委補選倒數，國民黨立委傅崐萁今天接受廣播專訪表示，中二補選是年底台中市長選舉的前哨戰，決定林佳龍留在台中參選或到新北犧牲打。談到2024，傅崐萁呼籲黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜應在各自崗位發揮力量，放下心中魔戒，群策群力一同贏回中華民國。

傅崐萁表示，中二補選並不是國民黨候選人顏寬恒和民進黨候選人林靜儀的選戰，而是前任與現任市長林佳龍與盧秀燕的對決，若最終是空降打敗在地，就代表林佳龍的政治能量回來了，林就可能在年底留在台中直接挑戰盧秀燕。

傅崐萁說，若盧秀燕在中二補選中，盡最大力量協助顏寬恒，結果勝選的話，林佳龍的手就會收回去，絕不戀棧台中，不過，若盧秀燕並非用最大力量讓台中地方人士感受到，年底不只是面臨林佳龍的挑戰，受傷的台中黑派是否用全部力量支持盧秀燕，也有待觀察。

至於桃園市長鄭文燦未來去向，傅崐萁說，四大公投結果出爐，行政院長蘇貞昌的位置更加穩固，尤其四大公投在桃園皆輸，看來鄭文燦接任閣揆機會渺茫，若民進黨年底又丟失桃園市長，鄭文燦可能就要休息好一陣子，不會出現在2024榜單上面。

關於首都之戰，傅崐萁指出，民進黨應該會派衛福部長陳時中出征，不過，現今能否撐過這波疫情，也將牽動陳時中的發展，而前副總統陳建仁則是英派的活棋，過去形象好也是公衛專家，是台北市長的後援隱藏性戰將。

談到2024，傅崐萁重申，不管是國民黨主席朱立倫、韓國瑜、趙少康、侯友宜，都應把排序或爭取大位放在最後面，各自在崗位發揮最大力量，比如韓國瑜在街頭力量強大；朱立倫在國政、對美關係與兩岸和平等是強項；侯友宜在地方施政、具有草根性；趙少康則在媒體輿論上有其魅力，每個人都互補，缺一不可。

傅崐萁說，現在討論重點不是什麼配，而是「若沒有人要當教父的話，教主永遠走不動」，大家應把心中魔戒拿下來，共同思考如何讓民進黨荒腔走板的施政，讓民眾了解國民黨可以帶往不一樣的台灣。

此外，桃園機場群聚逐漸擴大，傅崐萁認為，春節檢疫「7＋7」方案，完全忽略最有可能的潛伏期，是否能真正阻擋新一波疫情擴散，還是有可能重蹈「3＋11」，令大家戒慎恐懼，希望大家同心協力配合防疫規定。