知名的網紅前空姐張姓女子，2017年將自己經營的網站美編洪姓攝影師帶回家中，拍攝到一半2人竟在房間床旁的地板上嘿咻，張女的老公唐男得知後提告，刑事部分張女及洪男各遭判刑3月，可易科罰金，民事部分洪男判賠20萬元，後來張女與老公以1836萬元和解，撤回刑民事官司及上訴。

不過，唐男後來又對張女提告請求給付和解金，他說與張女原為夫妻，不料她不守婦道與洪男發生婚外情，他與張女就妨害家庭事件達成和解並訂立和解書，和解條件是張女須給付600萬元，並應給付未成年子女扶養費1236萬元，共1836萬元。

唐男指控，數度請求張女給付賠償金額，並給付雙方約定之每月未成年扶養費，但她都未給付分毫，至今仍置之不理，於是提告請求法院要求張女返還積欠的1836萬元。

台北地方法院認為，審理期間張女經合法通知未到場，也未提出書狀爭執，唐男的主張堪信為真實，判決張女應給付唐1836萬元，從2021年12月6日起至清償日止，計算年利率5％的利息。可上訴。