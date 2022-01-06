第10屆立法委員臺中市第2選區缺額補選將在1月9日舉行投開票，為了防止地下賭盤影響選舉，中市警全力掃蕩地下博弈集團，搗破臺中地區某科技公司所經營之博弈網站，查獲公司幹部及員工50人，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，另現金約新臺幣960餘萬元等贓證物，初步檢視此博弈集團網站單月會員投注金額逾10億元，經查賭博項目為各式運動賽事、彩票及其他博奕下注遊戲等，並未發現有選舉地下賭盤。

警方查獲以科技公司掩護的地下博弈集團，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，另現金約新臺幣960餘萬元等贓證物。(戴志揚翻攝)

警政署署長陳家欽為了解本次補選各項治安維護的整備情形，於4日率刑事局局長黃嘉祿、警政署保安組組長郭士傑、刑事局偵六大隊大隊長吳東文等人在刑事警察局中部打擊犯罪中心，舉行選舉查察、治安維護座談會，由臺中市警察局局局長蔡蒼柏率副局長鄧學鑫、相關科室主管、刑大大隊長、選區分局長等人與會，針對查賄制暴、執行治安維護等整備情形進行專案報告。

警方查獲以科技公司掩護的地下博弈集團，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，另現金約新臺幣960餘萬元等贓證物。(戴志揚翻攝)

陳家欽相當重視本次補選之治安維護，於會議中特別表示，對臺中市政府警察局各項作為表示肯定，本次補選為全國唯一單一選區選舉，必然成為眾所矚目焦點，越接近投票日，選情勢必激烈，並期許所有同仁都能勇於任事，強力查辦各類賭博案件，以斬斷「所有選舉賭盤得以依附之管道（鏈）」；並秉持「行政中立、依法行政」原則，以主動積極態度蒐報賄選暴力情資，全面查察賄選及防制暴力介入選舉，落實各項蒐證作為，務使本次缺額補選案在優質選舉環境中順利完成。

因坊間傳有選舉賭盤情事，臺中市警局為防制賭盤介入選舉，影響選舉公平性，要求各單位全力投入查緝賭博工作，針對可能經營賭盤之賭博網站、六合彩組頭等，實施一波波專案掃蕩作為，自110年12月20日起迄今查獲各類賭博案69件229人，惟尚無發現有經營選舉賭盤情事。

臺中市警局刑警大隊運用大數據資料分析，蒐證掌握臺中地區之凱○科技公司所經營之博弈網站，經報請臺中地檢署指揮偵辦，與刑事局偵七大隊、中部打擊犯罪中心、臺北市警局刑警大隊、大安分局、中正一分局、基隆市警局刑警大隊等共組專案小組，並報請臺北及士林地檢署共同指揮偵辦，於5日動員百餘名警力，針對該公司分設於臺中及北部等地區之商辦大樓及民宅華廈等同步進行搜索，對博弈集團分散各地之據點，從網站開發、系統維運、推廣客服、金流水房等部門進行查緝到案，共計查獲公司幹部及員工50人，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，另現金約新臺幣960餘萬元等贓證物，初步檢視此博弈集團網站單月會員投注金額逾10億元，經查賭博項目為各式運動賽事、彩票及其他博奕下注遊戲等。

臺中市政府警察局局長蔡蒼柏表示，本次立委補選，將有258個投開票所，當日投入警力1,600餘人，臺中市警局已做好全面維安整備工作，秉持「行政中立、依法行政」原則，持續全力投入查賄制暴、治安維護各項工作，全面防制各類犯罪作為，以有效維護本市治安之平穩，並確保本次補選工作萬全，務使本次缺額補選案在優質選舉環境中順利完成。