今年CES展上,NVIDIA消費級產品部門資深副總裁Jeff Fisher宣布,三星將於今年中左右,透過Samsung Gaming Hub於Smart TV提供NVIDIA雲端遊戲服務。這是將GeForce NOW帶到客廳的最新一步。在遊戲方面,GeForce NOW持續擴大對Electronic Arts遊戲的支援,將《戰地風雲4(Battlefield 4)》與《戰地風雲5(Battlefield V)》引入GeForce NOW平台,現於遊戲庫中有超過1100款PC遊戲,且訂閱用戶達1500萬名。

GeForce Now是由NVIDIA所營運的雲端串流服務遊戲(雲遊戲)品牌。GeForce Now的前身為NVIDIA GRID,GeForce Now的Nvidia Shield版本於2013年投入測試,2015年12月30日,GeForce Now這一名稱正式啟用。

GeForce NOW持續擴大對Electronic Arts遊戲的支援,提到新遊戲,NVIDI也在今年CES展上特別演講中,宣布推出十款新的RTX遊戲,包含:《The Anacrusis》(DLSS)、《浩劫前夕(The Day Before)》(DLSS、光線追蹤反射、環境遮蔽及NVIDIA RTX全域照明)、《逃離塔科夫(Escape from Tarkov)》(DLSS)、《刺客任務3 (HITMAN III)》(DLSS)、《Midnight Ghost Hunt》測試版(DLSS)、《夢幻之星Online 2:新世紀(Phantasy Star Online 2 New Genesis)》(DLSS)、《虹彩六號:撤離禁區(Rainbow Six Extraction)》(DLSS)、《Ratten Reich》(NVIDIA DLSS及光線追蹤反射、陰影和NVIDIA RTX全域照明)、《SUPER PEOPLE》(DLSS、NVIDIA RTX全域照明)、《虛無列車(Voidtrain)》(DLSS、光線追蹤反射、全域照明、環境遮蔽)等。