辦公環境的好壞，決定一個公司運營是否順利，好的辦公環境可以讓人身心舒暢，財運滾滾，壞的辦公環境則可能會給公司帶來不順，應該避免。運勢命理網站「知命命理」分析辦公室風水宜忌，要注意大門、天花板、辦公桌、窗戶以及整體布局，否則會讓員工敗運、老闆賺不到錢。

▍1.大門禁忌

辦公室大門最忌對著電線桿、大樹、煙囪、路衝。辦公室的樓梯不可對著大門，否則納氣與排氣相衝，對健康不利。入辦公室大門，廁所就在旁邊不利，因為廁所阻斷生氣進來，對業務相當不利。辦公桌不宜對著廁所門，會受廁所污氣影響，不利於健康和運勢。

▍2.天花板禁忌

辦公室天花板要高為吉，太低有壓迫感，又會影響業務的發展，而且通風較不良。辦公座位頭頂不宜正對橫樑或吊燈，這種格局會降低人的氣場和運勢，如果你的辦公環境是這樣，趕快換位置，避免敗運。

▍3.辦公桌禁忌

桌椅不能搖晃，如果已經很舊、使用時會搖晃的桌椅需要加固，最好是換為新桌椅，否則會影響你的事業運。如果是公司長官、經營者，則會影響到公司和企業的順利發展。可以買些寬葉綠色盆栽，綠化你的辦公室，會使辦公室好運提升、改善人際關係。

▍4.窗戶禁忌

辦公室窗戶不宜正對水塔、電線桿等，容易影響健康。不宜背窗而坐，背後是窗戶代表無依靠，容易造成主人的運勢不穩。辦公室窗戶不宜被遮擋，如果窗戶被建築物擋住，住在裡面的人的視野被阻擋，等於阻隔了生氣和財氣，一定要避開這種情形。

▍5.辦公室總體布局

在辦公椅上坐著為觀測點，以自己為中心。室內的一切裝飾、設施，包括一個花盆、一個擺飾都要體現「為我所用」的原則。老闆辦公室沙發或椅子的擺放，應圍成一個U字型，半圓形的開口朝著老闆的辦公桌，形成向心力。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】