Fed或將提前升息 A股開盤走低 10:262022/01/06 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）表示或將提前升息，大陸股市6日開盤走低。上證指數開低0.39％。 上證指數開盤報3581點，跌13點或0.39％；現報3585點，跌9點或0.27％。 深成指開市報14432點，跌93點或0.64％；現報14441點，跌83點或0.58％。 滬深300指數開盤報4842點，跌25點或0.53％；創業板指數開市報3133點，跌28點或0.9％。 各類股幾乎全線受壓，有色金屬、電力、煤炭、化工、房地產、金融、鋼鐵、水泥股偏弱。 財務困難分期繳稅 即起開放 政策調控效應 陸房企三雄去年業績未達標 #開盤 #Fed #或將 #提前升息 #上證指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 評估進場甜蜜點已開始 美債殖利率升 行庫加碼近了 04:102022/01/06 金融．稅務 桃機群聚新增3清潔員確診 信實公司回應了 08:072022/01/06 財經 權證星光大道－統一綜合證券 日月光 啟動落後補漲 04:102022/01/06 證券．權證 創新板 助新興企業籌資 04:102022/01/06 證券．權證 國台語雙聲道 暖男警員林忠毅深入社區犯罪預防宣導 09:242022/01/06 寶島 車主省荷包新招 超商點數可兌換國道通行費 04:102022/01/06 投資理財 我‧見‧我‧思－從長榮海運看年終獎金課稅 04:102022/01/06 專題周報 法人：筆電供應鏈出貨可望逐季好轉 CES展 將掀起筆電換機潮 04:102022/01/06 財經要聞 輕症衝擊醫療量能 北部將加開專責病房 04:102022/01/06 焦點要聞 國鼎新冠新藥 將申請美EUA 04:102022/01/06 證券．權證 台積老將王建光 申請退休 04:102022/01/06 產業．科技 財經熱門新聞 他買房在淡水卻住不習慣！狠揭致命痛點：真的後悔了 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 新冠藥解盲成功！國鼎狂噴67％暴漲95元觸熔斷 嚇到暫停交易 - 財經 東方神秘力量加持？！國鼎新冠藥暴紅 一查大股東驚見：seafood - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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