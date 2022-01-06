美國聯準會（Fed）表示或將提前升息，大陸股市6日開盤走低。上證指數開低0.39％。

上證指數開盤報3581點，跌13點或0.39％；現報3585點，跌9點或0.27％。

深成指開市報14432點，跌93點或0.64％；現報14441點，跌83點或0.58％。

滬深300指數開盤報4842點，跌25點或0.53％；創業板指數開市報3133點，跌28點或0.9％。

各類股幾乎全線受壓，有色金屬、電力、煤炭、化工、房地產、金融、鋼鐵、水泥股偏弱。