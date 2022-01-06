【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台南市北門區為昔日倒風內海淤淺泥積而成，急水溪自北門區橫貫流入台灣海峽，沿海有紅樹林分布，動植物資源相當豐富，冬季有種類與數量龐大的候鳥過境，過往鹽鄉的人文歷史豐富，鹽鄉特殊漁產風味，值得細細品嚐。

為了讓旅客一親北門芳澤，北門產業文化觀光發展協會特別推出「北門好風景．鹽鄉悠遊趣」輕旅行，讓旅客藉由在地達人旅遊導覽之外，還可以走訪著名打卡景點，以及品嚐道地鮮滋味。

8人即可輕鬆成團 DIY活動適合親子旅客

北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志表示，行程包括北門遊客中心、愛莊園、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田，旅客可以自行選擇客製化的午餐或晚餐，包括鹽鄉民宿餐廳、北門嶼輕食風味餐廳（僅供午餐）擇1，時間搭配可餐前導覽或餐後導覽，時間大約4小時，費用為每人700元，團體只要8人就能出團。

還可以結合鹽滷豆花及彩鹽DIY，寓教於樂適合父母帶著小朋友一起同樂（每人再加250元），是親子旅客不能錯過的體驗活動。此外，旅程中還可以品嚐到北門豆花、井仔腳鹽焗蛋特色小食，壤整趟旅程好吃又好玩！

【愛莊園】 「台版亞馬遜河」美譽

園區有6公里海灘、枯木池、生態河道、生態木棧道、瀉湖植物、招潮蟹、彈吐魚，夜晚沙灘享受星空。不僅擁有被稱為「台版亞馬遜河」的紅樹林景觀，同時它也是《俗女養成記2》的取景拍攝地，一播出就引起粉絲們熱烈討論的超仙氣海濱鞦韆就在這裡！

行程也特別安排旅客體驗搭船，或是步行在兩條木棧道上，近距離觀察溼地生態，溼地內擁有招潮蟹、彈塗魚還有水鳥等豐富生態。

▲在「台版亞馬遜河」可以搭船或步行遊覽生態園區。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

【北門遊客中心】 規劃多樣互動主題區

雲嘉南濱海國家風景區管理處北門遊客中心是由北門洗滌鹽工廠舊建物群中的西南側倉庫群所改建，外觀仍保留著原工廠山牆斜屋頂造型。全館佈設由北而南以地理分區概念介紹雲嘉南濱海國家風景區的景點，並整合區內「鹽業歷史」、「濕地生態」、「宗教人文」、「地方產業」與「文學藝術」等觀光資源，規劃主題區介紹與多媒體互動區。

▲井仔腳鹽田哨所。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

【井仔腳瓦盤鹽田】 馬賽克拼貼的美麗藝術

井仔腳瓦盤鹽田是北門的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，原為清領時期的瀨東鹽場。以厚約6公厘的瓦缸片鋪成的瓦盤鹽田，呈現出馬賽克拼貼般的美麗藝術，為延續其曬鹽產業文化的精神，將鹽場復育，讓「井仔腳」特殊的曬鹽景觀保留在北門永華里的海岸邊，現已成為雲嘉南濱海國家風景區內最具特色的觀光鹽田。

▲井仔腳瓦盤鹽田是北門的第一座鹽田。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

【鹽鄉民宿餐廳】 鹽海日落的美味想念！

數年前回到家鄉植草種樹，利用在海邊檢拾的漂流廢棄物把環境內外佈置的古意盎然，漁村才看的到的塑膠浮球、漁網及漂流木等，一磚一瓦都在自己巧思之下變成了富有漁村海洋風的民宿，內備有餐飲服務，以方便遊客在內用餐，餐廳裡佈置都是以前阿公古早時代保留下來的生活器具。

▲鹽鄉民宿餐廳外觀，富有台南海邊漁村的風格。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

近期掘起的北門潟湖「燕鷗賞」奇景，冬春之際每到黃昏之時，井仔腳瓦盤鹽田區外的北門潟湖均可看見數萬隻的黑腹燕鷗群起翱翔形成壯觀夕照鳥景，歡迎大家來鹽鄉賞鳥。

鹽鄉民宿餐廳老闆洪有志表示，鹽鄉緊鄰著井仔腳瓦盤鹽田，靠近濱海地區，可以說是從產地到餐桌的最佳典範，旅客可以吃到最新鮮最時令的食材，包括招牌的蚵仔麵線、無刺虱目魚、絲瓜炒蛤蜊，都是老饕必點的料理。團體旅客可以選擇吃桌菜，散客成團的則能品嚐個人小火鍋，一次將最甜美的海鮮食材入鍋，在冬天吃暖鍋是絕佳的選擇。

▲無刺虱目魚湯是店裡的招牌料理。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

此外，民宿的週邊，有自己搭建的涼亭及吊床，後面有大草坪和花園，可以自由自的盡情嬉戲，悠閒的漫步其中，在鹽鄉，早上可以去體驗及欣賞傳統「瓦盤鹽田」的曬鹽風光，下午可以躺在吊床上悠哉的看著漁塭波光，晚上則在雅緻的花園泡茶聊天，一同欣賞著美麗的星空，皎潔的明月閃爍的星斗，大自然的美景盡在眼底。

【北門嶼輕食風味餐廳】 必點無刺虱目魚海鮮鍋

「北門嶼輕食風味餐廳」是台南市北門區在地特色餐廳，隔壁就是雲嘉南海濱國家風景區管理處，加上四周有許多著名景點，位置相當好找。這裡的餐點多樣且有特色，提供簡餐、小火鍋、風味餐、飲料、甜點等選擇，是適合家人同遊聚餐、朋友聚會的台南美食餐廳。北門嶼是老建築改造的餐廳，內部保留傳統工法建構木造屋頂，搭配雙面落地玻璃窗，打造明亮舒適的用餐環境，是北門最具特色的風味餐廳。

▲北門嶼是老建築改造的餐廳，內部保留傳統工法建構木造屋頂。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

北門嶼輕食風味餐廳老闆娘王淑梅表示，餐廳主要以虱目魚料理為主，招牌餐點是虱目魚套餐，無刺的虱目魚讓人吃起來過癮無負擔，搭配豐富新鮮的配菜，非常下飯；而甘露煮虱目魚則是鹹中帶甜，還有無刺虱目魚海鮮鍋都是必點美食！

此外，「北門嶼輕食風味餐廳」也是經過認證的穆斯林友善店家。 飯後，還可以到北門遊客中心欣賞唯美的裝置藝術，鄰近還有烏腳病紀念館和北門出張所等特色景點。

乾煎虱目魚

虱目魚乾煎得十分香嫩，油脂豐厚，肥滋滋的吃起來好過癮。而且經過無刺處 理，大人小孩都超愛。

▲乾煎虱目魚引人垂涎。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

虱目魚黑豆醬油

採用新鮮沒有腥味的虱目魚精，加上嚴選黑豆，經過處理，等待時間醞釀出香、醇、甘、甜，晶瑩剔透如琥珀般的手工醬油。

▲虱目魚黑豆醬油風味陳釀值得一試。 圖：北門產業文化觀光發展協會／提供

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