【旅奇傳媒/編輯部整理】邁入2022新的一年，目前疫情不能飛出國，那就來高雄愛河灣一睹「2022台灣燈會在高雄」會前會，打造全台最大聖誕光影展演舞台，讓你不會失望！還可品嚐「2021大港吃鍋」推薦店家，一路吃出港都好滋味，再走逛深度、美拍、探險、美味的5條主題遊程，讓高雄成為你最佳的旅遊首選之都。

愛河灣及衛武營兩大展區雙主場模式

2022台灣燈會在高雄，首創以愛河灣及衛武營兩大展區雙主場模式，並整合衛武營國家藝術文化中心及高雄流行音樂中心兩大國家級指標場館，搭配城市景觀的多樣性及智慧導覽科技，用光影藝術點亮高雄之美！現已在愛河灣展出的「巨人的夢幻花園」、「大海怪幻想曲」，以及衛武營首件國際作品「Arc Zero Eclipse 弧零：月食」，都引發話題，成為全新打卡熱點，網路美照分享不斷。

高雄市政府觀光局根據地理位置、旅遊族群，推出5條精彩遊程，橫跨北、中、東、南高雄及中心都會區，有老少咸宜的氣質之旅、適合親子家庭的山珍海味美食之旅，吸引情侶、好友出遊的探險、深度之旅，也有最愛拍照族群的美拍路線。民眾可選擇自己喜愛的旅遊路線，在福虎年迎向嶄新的未來，展望新年好彩頭。

▲高雄好好玩海報。 圖：高雄市政府觀光局／提供

港都文創藝起來之旅

「都會區」港都文創藝起來路線，懷舊景點包含再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、果貿社區與眷村美食，藝文景點有金馬賓館當代美術館、駁二藝術特區、大港橋和高雄流行音樂中心，夜晚登上壽山情人LOVE觀景台、搭乘愛河貢多拉船，將港都夜景一網打盡。

「北高雄」山珍海味親子遊

一路向北的「北高雄」山珍海味親子遊，帶您一探懸吊空中的崗山之眼，遠近美景盡收眼底；航空教育展示館學習科技新知及趣味裝扮；還有鄰近的漯底山自然公園泥火山地景、熱門親子景點－南寮海岸光廊，全家大小玩的過癮，傍晚再走訪興達港漁港或蚵仔寮漁港品嚐美味海鮮，北高雄短時間內就能上山下海，還有岡山羊肉、土雞城、及美味海鮮都能讓你一路大飽口福。

「中高雄」惡地奇景探險趣路線

「中高雄」惡地奇景探險趣路線，讓人體驗高雄地貌神奇之處，除了近期熱門景點月世界之外，還有燕巢三奇景、大崗山風景區的一線天，以及用石頭、貝殼打造的田寮石頭廟，處處嘖嘖稱奇！「南高雄、市中心」漫步人文美拍，則安排網紅打卡點安樂樓、逍遙園、衛武營迷迷村、衛武營國家藝術文化中心等美拍熱點，一起來瘋狂打卡拍照吧！

「東高雄」訪古尋幽深度2日行

旅行可以有深度，來趟「東高雄」訪古尋幽深度2日行，邀您從心感受茂林鬼斧天工的自然景觀，還有情人谷吊橋、紫蝶幽谷、小長城木棧道等私密景點，沿路也有「臺灣小桂林」之稱的六龜十八羅漢山與諦願寺的石藝之美，利用133線道串連寶來或不老溫泉，夜宿於此用絕佳溫泉療癒洗滌身心，隔天再順遊美濃和旗山等地，滿是美景與必吃美食。

觀光局表示，走遍遊程也別忘了品嚐美食，「2021大港吃鍋」日前熱鬧落幕，經民眾票選、專家評比，選出「共鍋組」及「個人鍋組」的港都鍋王與優秀賞、美味賞店家共30家，豐富多元的各式主題火鍋，都是來高雄餐與2022台灣燈會會前會行程之外，民眾可以一飽口福的最佳選擇。

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