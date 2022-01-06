國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒4日上午掃街拜票時，巧遇台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲父母，隨後一行人一起用餐、合照，引起外界關注柯是否表態挺顏寬恒，但柯回應指民眾黨立場中立。不過，柯媽巧遇顏寬恒也引起民眾黨內不同聲音，該黨黨員、媒體人「大媽老司機」朱蕙蓉就要求黨部主委把事情說清楚，還要柯文哲「處理」，否則不會再繳交黨費。

住在新竹的柯文哲父母，4日上午在民眾黨新北市黨部主委楊博宇陪同下前往台中市沙鹿區的沙鹿玉皇殿參拜，剛好遇到正在掃街拜票的顏寬恒，一行人當即合體受訪，柯文哲媽媽何瑞英大讚顏寬恒「好人要支持」，也針對民進黨候選人林靜儀表達不滿，說「整天在罵我兒子」，最後除了一起用午餐外，還留下一起比出「5號」手勢的大合照。

雖然柯文哲表示民眾黨在中二補選持中立態度，但這場碰面餐會仍被認為是一種表態，尤其柯母還明顯表達不喜歡林靜儀的態度；網紅四叉貓更爆料這場碰面是安排好的！

朱蕙蓉為此也在臉書發文表達不滿，說「黨主委不出來說清楚，到底是怎樣巧遇下的宴席，還會怎樣巧遇手比5大家來個大合照，我絕對天天寫、天天罵」，更表示若黨主席不處理「（民眾黨）新北主委」喜歡開車去新竹載人遊山玩水，卻開錯道轉到中部顏家巧遇，「我絕對不再繳交黨費！」

但朱蕙蓉也解釋，柯文哲是她的朋友，除非對方做了傷天害理、貪贓枉法的事，否則兩人一直都會是朋友，但也說柯文哲職責所做的事，不會影響到朋友之間的關係，直言「柯文哲的黨員或是家人做的蠢事或是狂事，我會罵，但是不會影響我對他的朋友感情」。