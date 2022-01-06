金庸多部武俠小說改編成電視劇，引起廣大粉絲熱烈討論，在《雪山飛狐》飾演程靈素一角的龔慈恩，被譽為「最美金庸小說女角」之一，不過為了結婚生子淡出演藝圈，事隔26年後復出拍攝《那年花開月正圓》，讓她再次嚐到走紅滋味。

龔慈恩在《雪山飛狐》飾演程靈素一角，雖然該作品相較起來較為冷門，但她卻是金庸唯一在公開場合承認最喜歡的女主角，更被網友譽為「最美程靈素」，清秀可人的外貌，讓她一出道就備受關注，演藝事業更是一飛衝天，不過事業達顛峰之際，因為結婚生子，將重心移往家庭，選擇淡出演藝圈，直到2017年才復出拍攝《那年花開月正圓》，並在劇中飾演孫儷婆婆，精湛演出圈粉無數。

龔慈恩和林煒2019年認離婚。（中時資料照片）

龔慈恩前夫就是「花系列」當紅小生林煒，2019年被拍到和女總裁劉灼梅當街激吻，才讓結婚20年的兩人分居消息曝光，她表示離婚的關鍵點，在於雙方生活環境不同，朋友圈又鮮少有交集，加上林煒無法適應香港生活，便讓他回台灣過想要的人生，也成為兩人漸行漸遠的關鍵，她強調恢復單身不急著尋覓新對象，現階段需要的是朋友、閨蜜和子女。

林煒和龔慈恩育有21歲女兒林愷鈴，2017年到北京中央戲劇學院參加暑期課程，同年簽約成為杜琪峯旗下藝人，近年還跟天王劉德華合拍電影《熱血合唱團》，加上外型甜美，星路備受看好，相較下18歲兒子林卓毅相對低調，不過他遺傳父親高挑身材，氣質和韓國男神金秀賢相似，不僅是學校橄欖球隊，甚至還會拉小提琴，能文能武十分優秀。