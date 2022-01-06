網友以為飯店多送2瓶水，還向同事炫耀，但仔細一看發現糗爆。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

一般入住飯店或是旅館，都是根據房型提供飲料、備品，例如雙人房提供2瓶水2份備品，4人房4瓶水4份備品。一名網友分享，他發現房間桌上有4瓶水，向隔壁房同事炫耀自己是VIP，所以飯店多送2瓶。不過等他回神仔細一看，發現真相後糗到爆，網友看完也笑翻說：馬桶也有2個！

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享了與同事一同出遊住宿時發生的爆笑對話：

同事：「你那間礦泉水也是2瓶嗎？」

我：「是4瓶！」

同事：「為什麼飯店對你比較好？！」

我：哈，我VIP呀

不過講完電話後，原PO仔細一看，才發現真相竟是因鏡子反射，讓他將2瓶礦泉水看成4瓶，根本沒有多送2瓶這回事，真的是糗到爆。

這篇貼文讓7000多名網友笑翻，紛紛回：「認真一看，馬桶應該也有兩個」、「真好 還兩個浴室跟兩張大床」、「放一張一千上去，相信我～也會變成兩千的」、「那你有沒有看到一個跟你長的很像的人？」、「廁所也是兩間，VIP嘛」、「還好廁所沒人再用，不然線上妳先打119」。