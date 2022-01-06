土方工會理事長濫倒廢棄土 不法獲利1億7000萬

台北市土石方同業公會理事長王建翔，承攬南港區某知名建案廢土傾倒，涉嫌將土方運往中南部非法土資廠濫倒，長期下來不法所得1億7000餘萬，士林地檢署檢察官4日拘提王、侯等52名被告，依廢棄物清理法、偽造文書等罪漏夜訊問，6日凌晨3點諭令王、侯等2人500萬元交保，其餘被告分別以2萬到30萬元交保。

士林地檢署查出南港某知名建案，基地面積近萬坪，預計2025年間完工，興建過程產生大量的廢土，王疑透過關係承攬後，委由「土頭」等人指揮砂石車司機進場載運，並利用中午時間裝土，收取每車3萬元廢土處理費，卻在凌晨12點將廢土載運到中部縣市，由「土尾」引導至山區傾倒，王等人賺取中間價差，行為嚴重污染環境。

士檢承辦檢察官4日指揮內政部警政署刑事警察局、雙北市警局、宜蘭縣警局、台中市警局、南投縣警局等多個警察單位，會同環保署環境督察總隊北區環境督察大隊，前往雙北、新竹縣、苗栗縣、台中市、基隆市等26處搜索。查扣犯罪所得逾1000萬元，以及工程合約、運送聯單、帳冊、砂石車11部等相關證據，並拘提王建翔在內等46名被告到案說明。

另外，王建翔綽號「毛毛蟲」，從事土方利益，與黑幫關係熟稔，去年年中因案遭檢察官帶回訊問，並諭令100萬交保，案件仍在偵查中。