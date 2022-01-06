智慧型手機今年預計AMOLED機種將快速導入，研調機構預估2022年手機用AMOLED面板滲透率將可攀升至46%，相關概念股可望受惠，驅動IC設計受益股包括敦泰(3545)、聯詠(3034)，以及即將在明(5)日上市的瑞鼎(3592)都可望擠身受惠股。

自去年開始，包括蘋果、三星以及大陸一線品牌廠均積極導入，加上產業發展成熟下，今年智慧機將快速導入AMOLED，且不僅是旗艦機，預計會下放到中高階、甚至中階機款，故研調機構預估，2022年手機用AMOLED面板滲透率將可攀升至46%。

TrendForce研究顯示，受惠於手機品牌擴大導入AMOLED機種，2021年手機用AMOLED面板市場滲透率為42%，2022年在各家面板廠持續投資AMOLED產線擴張下，預計滲透率可攀升至46%；然而，AMOLED DDI供貨持續緊張及手機品牌擴大採用AMOLED面板的意願程度，將是影響明年AMOLED市場滲透率的關鍵。

由於目前晶圓產能持續緊張，實際有效新產能可望到2023年才會有明顯供給，聯電(2303)28奈米AMOLED DDI主要的擴產計畫將於2023年底完成，故預期2023年AMOLED DDI供貨緊張問題將獲得緩解，但手機品牌導入AMOLED腳步加快，屆時恐導致供給端更加緊張，受惠股包括敦泰(3545)、聯詠(3034)、瑞鼎(3592)等為主，而三大家大廠也均表示，今年取得的產能會比2021年多，也均看好今AMOLED DDI的快速成長趨勢。

2021年為5G發展的第一年，但進入2022年，後續隨著市場的普及、技術更加純熟，勢必也會陸續下放到中高、中階機等，屆時在智慧型手機的滲透率將會快速成長，AMOLED DDI也將順勢受惠。