桃園機場群聚案擴大當中，今日防疫概念股當紅，檢測族群漲勢整齊，亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)、寶齡富錦(1760)漲幅在2~3%不等，毛寶(1732)強漲近7%，帶動美德醫(9103)、康那香(9919)勁揚。

亞諾法近年積極開發檢驗試劑，近兩年努力開發檢驗試劑，特別是冠狀病毒領域，也朝抗體、疫苗進軍，目前持續開發檢驗試劑，尤其冠狀病毒，包括三明治套組及快篩。由於新冠肺炎疫情將流感化，抗體消失何時需要再打疫苗變得重要，公司積極準備這類產品，現已在臨床試驗中。

防疫清潔族群股價大部皆隨著疫情變化而出現大幅波動，毛寶近期獲得多頭青睞，股價大幅彈升，今日持續大漲8%左右，站上40元整數關卡，表現十分強勢。

康那香近期股價也十分強悍，短期的周線趨勢反轉上揚，月線及季線趨勢也開始向上，量能放大，今日股價一路走高，盤中一度衝至29.8元，康那香開拓醫療用布市場、東南亞市場及國際數位行銷市場等，將是未來營運策略。