華宏(8240)去年12月合併營收9.27億元，年增1.91％；第四季合併營收27.80億元，季減1.66％、年增1％；2021年合併營收為109.69億元，為6年來新高，年成長6.37％。經過不斷的創新與調整，目前產品組合已漸朝向對未來發展較健康且有益的方向前進。

車載防爆膜受惠於汽車產業復甦及多樣化設計，各品牌車廠陸續導入儀表板尺寸變大與面板數量增加的情況下，提升整體營收成長，與2021年營收年增14％，今年仍會有不少新機種將陸續導入，有助於推動營收。

近年來零售業者大量使用電子貨架標籤來節省人力與優化門市營運效率，因此，華宏配合客戶開發功能膜銷售持續拉升，12月該產品月增率成長142％外，整年營收也年成長82％；另外，全球節能減碳的意識持續抬頭，預期電子貨架標籤的銷售將繼續拉升，2022年預估仍會有兩位數百分比的成長，亦將持續挹注集團整體營收。

機能材料部分，應用於IC Tray的工程塑膠材料受惠於IC晶片供不應求，營收有顯著的成長，去年12月營收年增207％，2021年營收年成長92％。預期未來市場對IC晶片的需求只增不減的趨勢下，營收貢獻值得期待。

熱導材料除12月營收年增103％，2021年整體營收也年成長一倍。主要為大廠牌客戶對高階NB、平板的熱導材料，與石墨應用在散熱模組的需求增加所致。