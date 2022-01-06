富采（3714）2021年12月營收33.33億元，比11月微增約0.5%，2021年第四季營收98.52億元，僅季減4.6%，表現優於預期，外資周三大買超10419張，今早股價開低走高，續攻上86元高點。

富采2021年12月營收33.33億元，逆勢較去年11月成長，增幅約0.5%，2021年第四季營收僅比第三季旺季高峰季減4.6%，為2021年單季次高，富采去年營收達364.25億元，交出公司成立元年即獲利且優於預期的成績單。

富采2021年第四季受到消費型產品需求下滑，但Mini LED拉貨動能仍強，與車用均可相對持穩高檔，Mini LED與高階紅光部分持續滿載，公司估第四季營收相較第三季不會超過二位數字的下滑，實績僅下滑4.6%，表現優於預期。

展望今年隨著Mini LED需求續強，公司也持續增產，將可望帶動今年營運持續向上。

富采2021年公司正式成立，受惠紅光LED需求暢旺及Mini LED應用快速成長，全年營收及獲利表現均優於預期。

展望今年，市場看好Mini LED需求仍強勁，富采公司也預計2022年第二季有Mini LED新產能將到位，將再提升Mini LED產能約5成，挹注今年營運成長動能。

富采2021年第三季營運續揚，單季營收103.29億元，季增10.3%；毛利率24.8%，季增2個百分點；營益率10.2%，季增3.4個百分點；稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股盈餘1.91元。2021年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。