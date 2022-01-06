2022年1月以來，4檔已公告配息的台股ETF，包括：第一金工業30(00728)、國泰股利精選30(00701)、國泰台灣5G+(00881)、永豐台灣SG(00888)，殖利率大都高於台股近10年平均股利率。其中，第一金台灣工業菁英30ETF(00728)將於20日除息，每單位預估配發2.55元現金股利，依今天盤中31.73元計，股息殖利率達8%。

第一金投信指出，進入高通膨、低利率的時代，投資人除了關注台股電子業的成長價值，現金股利也是應該掌握的重點。因此，挑選兼具優質息收、獲利成長動能的台股ETF，不僅能夠收取現金股息，創造源源不絕的現金流，還有機會賺取股價上漲的資本利得，加快資產增值的速度。

以第一金台灣工業菁英30ETF為例，聚焦台灣工業製造領域最強的30檔菁英個股，入選企業的淨利率、資產負債率、現金股利發放，連續3年排名前50%，具備「獲利能力強、股利政策優、長期績效佳」等3大特性。而且自成立以來，每年都是100%填息。

另外，由於第一金台灣工業菁英30ETF持股都是台灣製造業的龍頭公司，例如：台積電(2330)、聯發科(2454)、南亞(1303)、台塑(1301)等，成交量能穩定，較不用擔心流動性問題。同時，從歷史波動率來看，低於0.5，維持長期穩定的風險控管，特別適合作為存股投資的工具。不過，投資人仍應留意，配息前若有大量申購，將稀釋配息的風險。