消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌5.6%，扭轉前一周的上揚3.2%。30年期固定抵押貸款利率為3.33%，高於前一周的3.31%。

2.美國人力資源服務機構ADP周三公布，去年12月美國民間就業人數新增80.7萬人，較11月的新增50.5萬人大幅增加、較市場預期的增加38.5萬人高出一倍，並創下7個月來新高。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，Delta變種病毒造成的衝擊已經消退，而Omicron疫情的影響尚待觀察。在ADP發布就業報告後，高盛將12月美國非農新增就業人數預測調升5萬人，為50萬人。

3.IHS Markit美國去年12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為57.6，略高於市場預期（57.5）和初值（57.5），但仍創下去年9月來新低。綜合PMI終值為57，略高於初值56.9，亦創去年9月來新低。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少211.4萬桶，少於市場預期的減少328.3萬桶。上周汽油庫存大增1012.8萬桶，創下2020年4月來最大單周增幅，且遠超出市場預期的增加177.5萬桶。餾分油庫存增加441.8萬桶，超出市場預期的增加152.5萬桶。

5.聯準會發布的12月會議紀要顯示決策官員認為央行有必要加快升息步伐，甚至提前啟動縮表以抑制高漲的通膨，此番表態帶動美元跌幅縮小。周三美元指數尾盤微跌0.09%，報96.171，盤中一度跌逾0.4%。今年頭兩個交易日美元上漲近0.7%，自去年10月底以來已漲逾2%。分析師表示，96.40是美元指數的技術反壓區，使周三美元走軟的主要原因。

6.雖然美國汽油庫存增加幅度超出預期，但由全球主要產油國組成的OPEC+維持2月增產的計畫不變，顯示油市前景樂觀，周三國際油價持續上揚，紐約期油收漲0.86元或1.12%，為每桶77.85美元。倫敦布蘭特期油收漲0.8元或1%，為每桶80.8美元。

7.在聯準會發布12月會議紀要前美元走軟，帶動國際金價連漲第2天，周三紐約期金收漲10.5美元或0.6%，為每盎司1825.1美元。惟聯準會發布的會議紀要顯示該央行可能提前、加快升息步伐，也考慮提前啟動縮表，受此打擊，現貨金由升轉跌，稍早前跌0.2%，報每盎司1810.56美元。其他貴金屬方面，現貨銀漲0.4%，為每盎司23.12美元。鉑金漲2.7%，為每盎司997.82美元。鈀金漲1.6%，為每盎司1899.74美元。