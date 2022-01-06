嘉義縣1名71歲的謝姓婦人透過通訊軟體認識1名自稱是在敘利亞擔任維和部隊將軍的台籍男子，對方甜喊「親愛的」，攻陷謝婦心防，佯稱要從敘利亞退休返台缺旅費，要求謝婦領50萬到高雄一間比特幣交易所兌換，行員察覺有異報警，警方勸阻謝婦，試撥該名敘利亞將軍的電話，對方聽到「我是警察」，嚇得掛斷電話，警方戳破愛情騙局讓謝婦打消領款念頭。

警方指出，71歲的謝姓婦人4日上午11時45分許在新興區青年二路一家金融機構臨櫃提領50萬鉅款，行員擔心謝婦遇到詐騙集團，通報警方，新興分局五福所警員黃偉智、劉冠甫、王意婷獲報後立即趕赴瞭解。

當時謝婦聲稱只是領錢要幫親戚買比特幣投資，警方見謝婦神情有異，查看謝婦和對方的通話紀錄，結果發現對方在Line上面對話叫謝婦「親愛的」，研判謝婦遇到愛情詐騙，謝婦解釋因對方在敘利亞維和部隊當將軍，要退休返台缺旅費才想幫忙對方。

警方為勸阻謝婦匯款，當下試撥對方電話，第1通對方發現是陌生男的聲音，於是用槍砲音效聲打算混淆，警方再撥打第2次，直接表明「我是警察」，結果對方嚇到立即掛電話，謝婦才相信警方，打消領款買比特幣念頭，警方也藉機教育謝婦「交朋友沒關係，只要叫你匯錢就是騙人的」。