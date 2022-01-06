距離1月9日台中第二選區的立委補選，以及台北中正、萬華區立委林昶佐的罷免案投票日，剩下最後3天，繼民進黨七縣市長催票影片後，副總統賴清德今天與民進黨共同發布催票影片，賴清德全程用台語，拜託在地鄉親相挺林靜儀、林昶佐，這周日一定要站出來投票「一起終結惡鬥」。

賴清德在影片中表示，1月9日的台中第二選區的立委補選，以及台北中正、萬華區立委林昶佐的罷免案都相當重要，不僅可以終止破壞民主的「報復性罷免」歪風，也可以讓真正優秀的立委進入國會，協助政府推動改革。

他用台語拜託，希望台北中正、萬華的居民，投下不同意罷免票，終結惡戰、拒絕罷林；台中第二選區，涵蓋沙鹿、大肚、烏日、霧峰、龍井的民，「支持溫柔堅定的林靜儀醫師，進軍國會、接生新政治」。

賴清德呼籲，2022年的1月9號，請大家一定要讓真正優秀的立委進入國會，雙林雙贏，台灣一定贏。

除了拍片力挺外，賴清德在明（7）日以及8日將分別出席林靜儀大肚場造勢以及林昶佐於龍山寺前的「終結惡罷團結之夜」，以行動挺雙林，最後催票。