日前科思創與全球知名聚氨酯家俱產品製造商和銷售商盛諾集團簽訂了其首份經ISCC Plus質量平衡認證的聚氨酯原材料TDI的商業訂單，旨在通過提供更多更永續的原材料，幫助下游產業減少碳足跡。

首批基於質量平衡方法、含部分生物質原料份額的TDI產品將於2022年第一季度從科思創上海一體化基地交付，應用於盛諾旗下的中高端產品線，如床墊和枕頭等。雙方日前於科思創香港辦公室簽署相關協議。隨著總部位於香港的盛諾不斷擴大其在美國的業務，科思創和盛諾還同意將雙方合作關係從區域合作夥伴升級為全球合作夥伴。

TDI（甲苯二異氰酸酯）是生產聚氨酯軟質泡棉的關鍵原材料，聚氨酯軟質泡棉廣泛應用於傢俱、汽車和制鞋等產業。TDI也可用於聚氨酯塗料和膠粘劑的生產。

盛諾集團總裁張棟表示，我們一直在為降低碳排放做出努力，科思創的質量平衡TDI產品能夠?明我們有效達成減排目標。作為全球化公司，科思創在各主要市場都具備充足、穩定和快速的交付能力，這對於盛諾的全球發展至關重要。

科思創首席商業長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，通過推出這種基於質量平衡方法的低碳足跡TDI，我們進一步豐富了循環經濟相關的產品組合，以滿足市場對更永續材料不斷增長的需求。由此，我們正助力越來越多的來自不同產業的客戶和價值鏈合作夥伴達成其永續發展目標，攜手加速向循環經濟轉型。

質量平衡是一種監管鏈方法，允許化石原料和替代性原材料在生產中混合，但在簿記中分開。該方法可通過價值鏈跟蹤物料，並將例如生物基原材料等替代原材料分配給選定的最終產品。

科思創功能材料事業部亞太區高級副總裁Marius Wirtz 表示，通過將永續原材料引入我們的TDI產品，可以立即加快軟質泡棉產業減少碳足跡的進程，使用規模也可輕鬆擴大。

科思創上海一體化基地之前已獲得ISCC Plus質量平衡認證，從而具備向亞太地區客戶大批量供應經質量平衡認證、含部分替代性原材料份額的TDI、聚碳酸酯和MDI等產品的能力。這些產品具有與化石基產品相同的品質，且能作為直接替代方案應用於現有生產工藝，無需進行技術改造。