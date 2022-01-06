以手搖茶「Sharetea歇腳亭」發展連鎖的聯發國際（2756）海外布局再傳捷報，除今年第一季在美國總店數達到131家，看好中東消費市場崛起、珍珠奶茶文化席捲年輕人，繼在杜拜開出4家門市後，聯發國際已與科威特的合作夥伴完成簽約，是目前唯一進軍科威特的國際連鎖手搖茶品牌，將繼續搶進高毛利市場。

科威特近年受到疫情和油價震盪衝擊，正逐漸走向後石油時代，政府透過大量投資建設，提升經商環境，再加上疫苗施打率普及，科威特在2021年下半年經濟逐漸復甦，預計2022年經濟成長率為3％以上，聯發國際可望在石油大國挖掘手搖茶產業的新商機，在阿拉伯世界傳遞台灣珍珠奶茶文化。

聯發國際旗下聞「Sharetea歇腳亭」目前已遍布全球4大洲、13個國家，總店家數超過350間，其中，以深耕多年的美國為主力市場，成功跨足全美21州，是美國市佔率第一的台灣手搖茶品牌。

由於在全球最大消費市場美國闖出好成績，即將於一月中掛牌上櫃的聯發國際（2756），其去年前三季累計營收達6.14億元，與2020年同期相比成長31％，去年前三季稅後淨利8千5百萬元，純益率13.93 ％，稅後EPS 5.52元，獲利不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。

在美國，一杯「Sharetea歇腳亭」的手搖飲品約美金5到7元，比星巴克還貴。消費者埋單的原因是「Sharetea歇腳亭」並非針對華人市場，而是以當地美國人為主要客群，經過嚴謹市調設計出當地人喜愛的口味及店面氛圍；同時，採取單店加盟的拓展模式，這讓總部擁有直接性營收，也能即時回饋市場需求。

「Sharetea歇腳亭」成功深入美國，高達7成以上加盟主及5成的消費者為非華人。此外，由於門市的獲利能力佳、同店業績成長率高，加盟主的續約率高達9成以上，開立複數店加盟主比例有5成以上。

聯發國際總經理賴柏宇表示，今年，聯發國際將持續深耕美國，即便因當地法規嚴謹，平均開出一家店要花六到八個月，但公司提前部署，預計第一季總店數達131家，另外，目前籌備開店的家數已超過40家，今年底將跨足全美25州。

看準全球手搖茶市場規模在2020 年有23.2 億美元，預估到 2027 年將達到 43 億美元，以9％的複合年增長率增長，成長性強，為此聯發國際決定將經營觸角伸向中東市場。