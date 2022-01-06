搶攻歲末購機商機，三星發表最新成員輕旗艦Galaxy S21 FE 5G，並於1月11日正式在台開賣。Galaxy S21 FE 5G以時尚設計工藝、Pro級影音與4500mAh超大電量等強悍規格，搭配親民售價，搶攻喜愛透過影音記錄生活、展現個人獨特個性的社群世代。

Galaxy S21 FE 5G共推出石墨黑、幻影白、橄欖綠、薰衣紫4款顏色，於1月11日起於三星智慧館、三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館等各大經銷通路及遠傳電信上市。

三星亦推出「精彩速配1＋1」活動，2月28日前於指定通路購買Galaxy S21 FE 5G搭配Galaxy Watch4智慧手錶（藍牙／LTE），即享NT$2000優惠，輕鬆升級Galaxy生態圈。

Galaxy S21 FE 5G承襲S21系列廣受粉絲喜愛的輪廓切割相機設計，鏡頭與機身一體成形，採用莫蘭迪中性色調的同色霧面質感，打造一致性的整體風格。此外，三星同步推出多款潮流配件，使用者可藉由經典透明立架式背蓋展現原始本色，或運用全新薄型背蓋搭配指環帶，讓撞色設計大膽俐落地展現獨樹一幟的個性。

隨著短影音興起，社群世代已習慣隨時透過影片紀錄與分享生活中的點點滴滴，Galaxy S21 FE 5G擁有專業級影音與美拍創新功能，以三星卓越的相機技術，用戶可輕鬆變身Pro級影像玩家，收穫滿滿愛心成為社群霸主。

Galaxy S21 FE 5G搭載6.4吋O極限全螢幕，支援120Hz畫面更新頻率，畫面流暢細膩無殘影，搭配5G超高網速，無論追劇、玩遊戲、滑社群動態，皆能暢享其中。配備4500mAh超大電量，出門在外精彩生活不間斷。