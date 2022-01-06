台灣本土疫情再起，台南市長黃偉哲今天受訪指出，雖然台灣病例數沒有特別多，但跟治療相關的安全儲備量不能沒有，希望中央三管齊下，包括疫苗供給多元、次世代疫苗供應、治療藥劑充足，保護民眾健康。

黃偉哲說，天助自助，口罩戴得好、社交距離維持好，這是台灣有別於國外的地方，目前美國一天都有百萬人確診，台灣病例數則沒特別多，但不論輕重症，光是感染，就會對生產力、民眾健康產生很大影響。

由於中央流行疫情指揮中心呼籲第2劑期滿後，應盡速打第3劑，但已有民眾反映莫德納疫苗很難預約，黃偉哲說，3周前，大家還擔心莫德納過期，縣市間討論如何支援幫忙打，所以指揮中心也很難為，進口多了被說浪費，進口不足又被說對民眾健康不夠照顧。

他也強調，目前有莫德納、BNT疫苗及其他次世代疫苗可以預約接種，中央流行疫情指揮中心也會再進口次世代疫苗。接下來還會有次世代疫苗及COVID-19特效藥，且台灣有參加治療藥劑的實驗，可以優先購買COVID-19特效藥，這樣的話，希望台灣能備妥安全儲量，因應疫情的變化。