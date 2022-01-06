42歲氣質女星高圓圓與趙又廷8年前結婚，育有一女，近年高圓圓作品量減少，將重心放到家庭，但強調沒引退，有好的劇本依舊樂於嘗試。近日她演出的電視劇《完美伴侶》上映，高圓圓難得曬出自己素顏追劇的照片，但不知是否是角度問題，原本頂著一張瓜子臉的高圓圓看似幸福肥，臉圓了一圈，引來網友許多迴響。

高圓圓這回在《完美伴侶》中飾演職場女強人律師「陳珊」一角，與男星張魯一飾演的「孫磊」原本是夫妻，但因陳珊太過重視工作，甚至流著鼻血也要替客戶送文件，讓孫磊無法理解，第一集就提出離婚打算，而該劇還找來胡歌客串社區保全，讓電視劇一上映就話題不斷。

高圓圓曬素顏追劇照。（圖／翻攝自高圓圓微博）

身為女主角的高圓圓，昨(5日)也親力親為發文宣傳新作品，開心寫下：「終於等到你..」，並附上一個愛心表情符號，而照片中可見她穿著大紅色上衣，頭髮自然紮起，在大電視前比了勝利V手勢，而電視上播的正是《完美伴侶》的海報，引來粉絲說：「你的衣服為什麼這麼有過年氛圍？？」、「終於等到漂亮姐姐」、「圓圓是不是胖了」、「前兩集感覺還可以，演技有進步，看來這幾年沉澱有效果啊，演員就是要多觀察生活，不要有過重的表演痕跡，畢竟藝術來源於生活」。

高圓圓氣質脫俗、外型亮麗。（圖／翻攝自高圓圓工作室微博）

而高圓圓近年結婚生女後，外型常關注她顏值的變化，先前她受訪坦言最了解自己外表的人就是她自己，因為每天都會花很多時間照鏡子，但她不在意外界負評，強調：「我比大家更知道我長什麼樣」，也說自己並無意迎合大家的期許，她更重視自己工作的表現和角色的需要，一席話大展超高EQ。